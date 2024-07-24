Paris 2024 Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda Arjantin ile Fas kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede skandal bir olay yaşandı. İki takım arasında oynanan karşılaşma 2-2 sona ererken maçın İsveçli hakemi Glenn Nyberg, bitiş düdüğünden 1 saat sonra Arjantin'in son dakikada attığı golde ofsayt olduğu gerekçesiyle iki takımı maçın son dakikalarını yeniden oynamak üzere sahaya çağırdı. Son dakikaları yeniden oynana maç 2-1 Fas üstünlüğüyle sonuçlandı.

Resmi açılışı 26 Temmuz Cuma günü yapılacak 2024 Paris Olimpiyatları'nın ilk müsabakaları yapılmaya başlandı.

Olimpiyatların ilk düdüğü futbolda C Grubu'nda Özbekistan-İspanya, B Grubu'nda ise Arjantin-Fas maçlarında çaldı.

Paris'te bulunan Parc des Princes'de oynanan maçta İspanya, Özbekistan'ı 2-1 yendi.

Arjantin ile Fas arasında Saint-Etienne'deki Geoffroy Guichard Stadı'nda oynanan mücadelede ise çok konuşulacak bir olay yaşandı.

Arjantin, 90+16. dakikada bulduğu golle Fas karşısında 2-2'lik beraberliği yakaladı. Arjantin'in golünden sonra Faslı taraftarlar sahaya girdi ve patlayıcı maddeler attı. Mücadeledenin kalan kısmında başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

VAR UYARISI 1 SAAT SONRA GELDİ

Arjantin'in Fas karşısında bulduğu gol, maçın tamamlanmasının ardından 1 saat sonra VAR incelemesi yapılarak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bunun üzerine takımlar yeniden sahaya dönerek boş tribünler önünde maçın kalan kısmını yeniden oynadı. Son dakikaları yeniden oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve Fas, sahadan 2-1 beraberlikle ayrıldı.