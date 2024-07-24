Paris 2024'te ringe çıkacak milli boksör Gizem Özer, madalyayla Türkiye'ye dönmek istiyor. "Türk kadın boksu şu anda zirvede" diyen Özer, "Kendimizi çok iyi hissediyoruz. Takım olarak da çok iyi olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberleri

Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa şampiyonalarında ikincilik, üçüncülük ve Akdeniz Oyunları'nda bronz madalyası bulunan milli boksör, Polonya'da düzenlenen 2023 Avrupa Oyunları'nda da kürsünün 3'üncü basamağında yer alarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki kampı tamamlayan milli boksör, AA muhabirine yaptığı açıklamada Paris'te madalya kazanabilmek için yoğun çalıştığını söyledi.

Boks sporunu 2017'den beri yaptığını ifade eden Gizem Özer, son olarak Sırbistan'da 14-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda ringe çıktığını ve İrlandalı olimpiyat şampiyonu rakibine çeyrek finalde kaybettiğini anlattı.

Şampiyonadan sonra olimpiyatlara hazırlanmaya devam ettiğini anlatan Gizem, oyunlara kısa süre kaldığına dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Haftanın 6 günü çift idman yaptık. Tüm gücümüzle çalışıyoruz. Varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. İnşallah orada da takım olarak çok güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Bu benim ilk olimpiyatım. Daha önce katılmamıştım. Gün geçtikçe daha çok heyecanlanıyorum. Çok büyük organizasyon, sporun zirvesi."

"TÜRK KADIN BOKSU ŞU ANDA ZİRVEDE"

Olimpiyatta madalya kazanmak istediğini vurgulayan Gizem, Türk kadın boksundan övgüyle bahsetti.

"Türk kadın boksu şu anda zirvede." ifadesini kullanan Gizem, "Özellikle Buse ablalarımız Tokyo'da çok güzel başarılar elde etti. Bize öncü oldular." diyerek sözlerini tamamladı.