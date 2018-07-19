    19 Temmuz 2018, Perşembe

    OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

    Osmanlıspor'lu oyuncular Serdar Gürler ve Anıl Karaer trafik kazası geçirdi

    Milli yıldız kaza geçirdi!
    OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
    Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 Giriş Tarihi: 19.07.2018

    'lu milli futbolcu Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde trafik kazası geçirdi. Aracıyla bariyerlere çarpan Gürler, kazadan yara almadan kurtuldu.

    Alınan bilgiye göre, Gürler idaresindeki 34 TM 070 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Düzce kesimi Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde bariyerlere çarptı.

    Gürler, araçta büyük ölçüde hasarın oluştuğu kazadan yara almadan kurtulurken, beraberindeki hafif şekilde yaralandı.

    Karaer, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

    AA


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