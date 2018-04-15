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    15 Nisan 2018, Pazar

    OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

    Osmanlıspor kritik virajda

    Osmanlıspor kritik virajda
    OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
    Giriş Tarihi: 15.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Osmanlıspor, 29. haftanın kapanış maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

    Osmanlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

    Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Fenerbahçe önünde sona eren başkent temsilcisi, yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

    Fenerbahçe mağlubiyetiyle küme düşme hattına giren Osmanlıspor, Trabzonspor ile oynayacağı kritik maça 3 puan parolasıyla çıkacak.

    Haftaya 28 puanla 17. sırada giren mor-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan Özer Hurmacı ve İranlı Payam Sadeghian, Trabzonspor'a karşı görev yapamayacak. Sakatlığı süren Mehmet Batdal'ın durumu ise maç günü belli olacak.

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