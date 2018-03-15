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    16 Mart 2018, Cuma

    OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

    Osmanlıspor'da hedef ilk deplasman galibiyeti

    Osmanlısporda hedef ilk deplasman galibiyeti
    OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
    Giriş Tarihi: 15.03.2018

    Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Kardemir Karabükspor'a konuk olacak.

    Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

    Başkent ekibinde sakatlıkları süren Raheem Lawal, Özer Hurmacı, Avdija Vrsajevic ve Luiz Carlos, Kardemir Karabükspor karşısında forma giyemeyecek.

    Osmanlıspor ligde geçen hafta sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerek ikinci yarıdaki ilk galibiyetini almıştı. Son 3 maçını kaybetmeyen mor-sarılılar, rakibi karşısında bu sezon ilk deplasman galibiyetini hedefliyor.

    Mor-sarılılar bugün öğle saatlerinde kara yoluyla maçın oynanacağı Karabük'e geçecek. Son antrenmanını Karabük'te yapacak Osmanlıspor hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini bekleyecek.

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