CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sini George Russell kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini Mercedes takımından Britanyalı pilot George Russell zafere ulaştı.

Giriş Tarihi:
Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sini George Russell kazandı

Başkent Bakü'deki 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta, 1 saat 38 dakika 2.143 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşan Russell bu sezon üçüncü galibiyetini elde etti.

Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarışı liderin 0.196 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı Isack Hadjar ise liderden 10.704 saniye farkla üçüncü bitirdi.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Kimi Antonelli (İtalya): 302

2. George Russell (Büyük Britanya): 236

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 199

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 186

5. Charles Leclerc (Monako): 179

TAKIMLAR

1. Mercedes: 538

2. Ferrari: 378

3. McLaren: 306

4. Red Bull: 263

5. Racing Bulls: 83


#Bakü #Formula 1 Dünya Şampiyonası #Mercedes #Ferrari #McLaren #Lando Norris #Charles Leclerc #Kimi Antonelli #Lewis Hamilton #Max Verstappen #Red Bull #George Russell
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Demirel, Budapeşte Grand Slam'de bronz madalya aldı
Sonraki Haber
Demirel, Budapeşte Grand Slam'de bronz madalya aldı