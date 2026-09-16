Türkiye Grand Prix 2027’de Formula 1 takviminde

Formula 1, 2027 sezonunda Türkiye'ye dönüyor. İstanbul Park'ın yeniden takvime alınmasıyla Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim tarihlerinde koşulacak.

Formula 1'in 2027 takvimi açıklandı. Türkiye Grand Prix, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek. Beş yıllık anlaşma kapsamında İstanbul Park, 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak. Organizasyonun İstanbul ve Türkiye turizmine uzun vadeli katkı sağlaması bekleniyor.