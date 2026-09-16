CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Türkiye Grand Prix 2027’de Formula 1 takviminde

Formula 1, 2027 sezonunda Türkiye'ye dönüyor. İstanbul Park'ın yeniden takvime alınmasıyla Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim tarihlerinde koşulacak.

Giriş Tarihi:
Türkiye Grand Prix 2027’de Formula 1 takviminde

Formula 1'in 2027 takvimi açıklandı. Türkiye Grand Prix, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek. Beş yıllık anlaşma kapsamında İstanbul Park, 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak. Organizasyonun İstanbul ve Türkiye turizmine uzun vadeli katkı sağlaması bekleniyor.

#Formula 1
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Demirel, Budapeşte Grand Slam'de bronz madalya aldı
Sonraki Haber
Demirel, Budapeşte Grand Slam'de bronz madalya aldı