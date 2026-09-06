Formula 1 İtalya Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı

Formula 1'de sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'sinde Mercedes pilotu Kimi Antonelli zafere ulaştı. 19. sıradan başladığı yarışta tarihi bir galibiyet elde eden 20 yaşındaki İtalyan, 1966'dan bu yana Monza'da kazanan ilk İtalyan pilot oldu.