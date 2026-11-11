A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu’ndaki ilk maçında bugün Karadağ’ı konuk edecek. Türkiye-Karadağ maçı saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanacak.

Başantrenör Frederic Dusart yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak ay-yıldızlı ekip, Karadağ'ı yenerek elemelere iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak. Dusart, medya günü sırasında takımı tanıdığını ve kısa sürede mümkün olduğunca hazır olduklarını söyledi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'na katılmak olduğunu belirtti. Peki, Türkiye-Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Kadın Basketbol canlı yayın bilgileri...

I GRUBU'NDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

Türkiye, I Grubu'nda Polonya, Karadağ ve İsrail ile mücadele ediyor. Gruptaki diğer müsabakada ise İsrail ile Polonya karşı karşıya gelecek.

ELEMELERDE FORMAT NASIL?

Toplam 24 ekibin mücadele ettiği elemelerde gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. Şampiyona, 16-27 Haziran 2027 tarihleri arasında Belçika, Finlandiya, İsveç ve Litvanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Ev sahibi ülkeler organizasyona doğrudan katılıyor.

🏀 A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu ilk maçında sahaya çıkacak. 🇹🇷Türkiye 🆚 Karadağ🇲🇪 📆 Bugün, 🕖 19.00 📺 @trtsporyildiz https://t.co/zOWC1S1xfB — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) November 11, 2026

TÜRKİYE'NİN SIRADAKİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Milliler, Karadağ maçının ardından 14 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.40'ta İsrail ile Riga'da, 17 Kasım Salı günü ise TSİ 19.00'da Polonya ile Gorzow Arena'da karşılaşacak. Eleme grubunun ikinci bölümü 10-16 Şubat 2027 tarihlerinde oynanacak.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Maç 11 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

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