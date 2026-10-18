Arda Turan'dan Milli Takım sorusuna flaş yanıt!

A Milli Takım'ın başına geçeceği iddialarıyla gündeme gelen Arda Turan, geleceğine ilişkin soruya yanıt verdi. Shakhtar Donetsk'e olan bağlılığını vurgulayan genç teknik adamın sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın A Milli Futbol Takımı'nın başına geçebileceğine yönelik iddialar gündemdeki yerini koruyor. Genç teknik adam, konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya dikkat çeken ifadelerle yanıt verdi.

Ülkesini temsil etmenin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirten Turan, Shakhtar Donetsk'e olan bağlılığının da altını çizdi. İki konunun da kendisi için son derece önemli olduğunu vurgulayan 39 yaşındaki çalıştırıcı, kulübüne duyduğu sadakatin değişmeyeceğini ifade etti.

Shakhtar Donetsk'in kendisine duyduğu güven sürdüğü müddetçe görevini yapmaya devam edeceğini belirten Turan, "Şu anda buradayım ve Shakhtar Donetsk bana güvendiği sürece kulübüme hizmet etmeye hazırım" dedi.

DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Arda Turan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada da A Milli Takım'ın başına geçeceğine ilişkin iddialara değinmişti. Milli takımın her kademesinde görev almanın kendisi için büyük bir onur olacağını dile getiren genç teknik adam, Türkiye'de kendisine gösterilen ilgi ve teveccüh için teşekkür etmişti.

İsminin bu görev için gündeme gelmesini heyecan verici bulduğunu belirten Turan, teknik direktörlük kariyerinde kendisini geliştirmeye ve sahada daha fazla deneyim kazanmaya odaklandığını söylemişti. Fatih Terim'in Fiorentina ve Milan'daki görevlerini de örnek gösteren Turan, Türk teknik direktörlerin yurt dışında görev yapmasının Türkiye adına değerli ve faydalı olduğunu vurgulamıştı.