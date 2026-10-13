Spor yazarlarından A Milli Takım yorumu: Bu TFF, Arda Turan'ı ikna edemez!
Sabah gazetesi spor yazarları; Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve İskender Günen, Arda Turan'ın A Milli Takım'ın başına geçme ihtimaliyle ilgili değerlendirmeler yaptı.
MURAT ÖZBOSTAN: Sizce A Milli Takım'ın başına yerli bir teknik adam mı geçmeli, yoksa yabancı mı? Shakhtar Donetsk'te görev yapan Arda Turan doğru bir tercih olur mu?
LEVENT TÜZEMEN: "Genç yaşta Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Arda Turan'ın geleceğini düşünmüyorum. Hoca yerli olmalıdır.