Spor yazarlarından A Milli Takım yorumu: Bu TFF, Arda Turan'ı ikna edemez!

Sabah gazetesi spor yazarları; Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve İskender Günen, Arda Turan'ın A Milli Takım'ın başına geçme ihtimaliyle ilgili değerlendirmeler yaptı.