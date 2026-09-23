Milli maç ne zaman? Türkiye-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'yı sahasında ağırlayacak. Dev mücadele öncesinde Türkiye-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? soruları futbolseverlerin gündeminde. Milli takımın Fransa ile karşılaşacağı mücadele 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma atv'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. İşte milli maçın tarihi, saati ve yayın kanalı...
Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'yı konuk edecek. Futbolseverler karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayın kanalını araştırırken, "Türkiye-Fransa maçı ne zaman?", "Türkiye-Fransa maçı hangi kanalda?" ve "Milli maç şifresiz mi?" sorularının yanıtı belli oldu. İşte Türkiye-Fransa maçının yayın bilgileri...
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Türkiye-Fransa maçı saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmaya Kocaeli Stadyumu ev sahipliği yapacak.
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Fransa maçı atv'den canlı yayınlanacak. A Milli Takım'ın 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmalarının yayıncısı atv olarak açıklandı.
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Türkiye-Fransa karşılaşması atv ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye-Fransa karşılaşması Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk maçında kendi sahasında Fransa'yı ağırlayacak.
TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek.
Milli takımın açıklanan fikstüründeki maçlar şöyle:
- 25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa | 21.45
- 28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya | 21.45
- 2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye | 21.45
- 5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye | 21.45
- 12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika | 20.00
- 15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye | 22.45