Milli maç ne zaman? Türkiye-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'yı sahasında ağırlayacak. Dev mücadele öncesinde Türkiye-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? soruları futbolseverlerin gündeminde. Milli takımın Fransa ile karşılaşacağı mücadele 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma atv'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. İşte milli maçın tarihi, saati ve yayın kanalı...