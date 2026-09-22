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Ümit Milli Futbol Takımı'nda Başar Önal ve Berkay Yılmaz aday kadrodan çıkarıldı

Ümit Milli Futbol Takımı’nın 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ukrayna ve Macaristan ile oynayacağı maçlar öncesi aday kadroda değişikliğe gidildi.

Giriş Tarihi:
Ümit Milli Futbol Takımı'nda Başar Önal ve Berkay Yılmaz aday kadrodan çıkarıldı

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ve Macaristan ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nda 2 oyuncu aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 26 Eylül Cumartesi günü Macaristan'ın Miskolc şehrinde Ukrayna ve 6 Ekim Salı günü İstanbul'da Macaristan ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımda Başar Önal ve Berkay Yılmaz'ın aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

#Türkiye Futbol Federasyonu #Macaristan #Ukrayna
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