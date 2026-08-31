A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2026 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler, İzlanda-Türkiye maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırıyor. İşte 12 Dev Adam'ın İzlanda karşısındaki kritik mücadelesine dair tüm detaylar...

İzlanda-Türkiye maçını canlı izlemek için tıklayın!

İzlanda-Türkiye maçı canlı izle araması, 12 Dev Adam'ın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki kritik karşılaşması öncesinde futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'ya konuk olacak. İlk maçında Litvanya'yı 94-66 mağlup eden milliler, İzlanda karşısında da kazanarak elemelerdeki galibiyet serisini 8 maça çıkarmak istiyor. Peki İzlanda-Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? 12 Dev Adam maçı nereden izlenir? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve tüm detaylar...

İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Reykjavik'teki Laugardalshöll Spor Merkezi'nde oynanacak mücadele 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 22.30'da başlayacak.

İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverler İzlanda-Türkiye maçı canlı izle aramasıyla karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırırken, mücadele TRT 1 ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

A Millî Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur ikinci maçında İzlanda deplasmanına çıkıyor! 🏀🇹🇷

İzlanda-Türkiye maçı, bugün 22.30'da TRT 1'de! pic.twitter.com/JPwnYruEi8 — TRT 1 (@trt1) August 31, 2026

12 DEV ADAM'DAN 8'DE 8 HEDEFİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yoluna namağlup devam ediyor. Milliler, ikinci turdaki ilk maçında güçlü rakibi Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Bu sonuçla elemelerdeki galibiyet sayısını 7'ye çıkaran Türkiye, İzlanda karşısında da kazanarak serisini 8 maça yükseltmek istiyor. Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, J Grubu'nda lider durumda bulunuyor. Elemelerde gruplarını ilk üç içerisinde tamamlayan takımlar Dünya Kupası bileti alacak.

İZLANDA'NIN HEDEFİ TÜRKİYE KARŞISINDA SÜRPRİZ YAPMAK

Ev sahibi İzlanda ise ikinci turdaki ilk maçında Sırbistan deplasmanına çıktı. İzlanda, bu karşılaşmadan 102-73'lük mağlubiyetle ayrıldı. Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye karşısında sahaya çıkacak olan İzlanda, güçlü rakibi karşısında kazanarak gruptaki iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

TÜRKİYE İLE İZLANDA 8. KEZ KARŞILAŞACAK

İki ülkenin A Milli Erkek Basketbol Takımları daha önce 7 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 5'ini Türkiye kazanırken, 2 maçta İzlanda galip geldi.

İki takım son resmi maçını 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadı. Türkiye, Şubat 2025'te İzlanda deplasmanında sahadan 83-71'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. 12 Dev Adam, bu kez deplasmanda rakibini mağlup ederek hem rövanşı almak hem de Dünya Kupası Elemeleri'ndeki müthiş serisini sürdürmek istiyor.

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