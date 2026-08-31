CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

CANLI İZLE | İzlanda-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2026 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler, İzlanda-Türkiye maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırıyor. İşte 12 Dev Adam'ın İzlanda karşısındaki kritik mücadelesine dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
CANLI İZLE | İzlanda-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İzlanda-Türkiye maçını canlı izlemek için tıklayın!

İzlanda-Türkiye maçı canlı izle araması, 12 Dev Adam'ın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki kritik karşılaşması öncesinde futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'ya konuk olacak. İlk maçında Litvanya'yı 94-66 mağlup eden milliler, İzlanda karşısında da kazanarak elemelerdeki galibiyet serisini 8 maça çıkarmak istiyor. Peki İzlanda-Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? 12 Dev Adam maçı nereden izlenir? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve tüm detaylar...

İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Reykjavik'teki Laugardalshöll Spor Merkezi'nde oynanacak mücadele 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 22.30'da başlayacak.

İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverler İzlanda-Türkiye maçı canlı izle aramasıyla karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırırken, mücadele TRT 1 ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

12 DEV ADAM'DAN 8'DE 8 HEDEFİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yoluna namağlup devam ediyor. Milliler, ikinci turdaki ilk maçında güçlü rakibi Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Bu sonuçla elemelerdeki galibiyet sayısını 7'ye çıkaran Türkiye, İzlanda karşısında da kazanarak serisini 8 maça yükseltmek istiyor. Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, J Grubu'nda lider durumda bulunuyor. Elemelerde gruplarını ilk üç içerisinde tamamlayan takımlar Dünya Kupası bileti alacak.

CANLI İZLE | İzlanda-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

İZLANDA'NIN HEDEFİ TÜRKİYE KARŞISINDA SÜRPRİZ YAPMAK

Ev sahibi İzlanda ise ikinci turdaki ilk maçında Sırbistan deplasmanına çıktı. İzlanda, bu karşılaşmadan 102-73'lük mağlubiyetle ayrıldı. Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye karşısında sahaya çıkacak olan İzlanda, güçlü rakibi karşısında kazanarak gruptaki iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

TÜRKİYE İLE İZLANDA 8. KEZ KARŞILAŞACAK

İki ülkenin A Milli Erkek Basketbol Takımları daha önce 7 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 5'ini Türkiye kazanırken, 2 maçta İzlanda galip geldi.

İki takım son resmi maçını 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadı. Türkiye, Şubat 2025'te İzlanda deplasmanında sahadan 83-71'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. 12 Dev Adam, bu kez deplasmanda rakibini mağlup ederek hem rövanşı almak hem de Dünya Kupası Elemeleri'ndeki müthiş serisini sürdürmek istiyor.

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ASpor CANLI YAYIN

#A Milli Erkek Basketbol Takımı #12 Dev Adam #İzlanda
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Montella'nın acı günü
Sonraki Haber
Montella'nın acı günü