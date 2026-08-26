Juventus'ta forma giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın, geçireceği ameliyattan dolayı sahalardan 3 ay uzak kalması bekleniyor. Yıldız futbolcu, A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı Fransa, İtalya ve Belçika maçlarını kaçıracak.

A Milli Takımımızın yıldız oyuncularından Kenan Yıldız hakkında İtalya'dan kötü haber geldi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre genç oyuncu, sezonun ilk haftasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalacak.

KIRIK ŞÜPHESİ TESPİT EDİLDİ

Frosinone karşılaşmasında ayağına aldığı darbenin ardından ağrı hisseden milli futbolcu, yapılan kontrollerin ardından kötü bir haberle karşılaştı. Yapılan tetkiklerde 21 yaşındaki oyuncunun sol ayağının beşinci metatars kemiğinde kırık şüphesi tespit edildi.

KASIM AYININ ORTASINA KADAR

Yıldız'ın önümüzdeki günlerde ameliyat olması beklenirken, operasyonun nerede ve ne zaman gerçekleştirileceği konusunda değerlendirmeler sürüyor. Milli futbolcunun eylül, ekim ve en azından kasım ayının ortasına kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor.

FRANSA, İTALYA VE BELÇİKA MAÇLARINI KAÇIRACAK

Bu gelişme Juventus'un yanı sıra A Milli Takım'ı da yakından ilgilendirirken Kenan Yıldız, Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı kritik karşılaşmaları kaçıracak. Genç yıldızın yaklaşık üç aylık sakatlığı nedeniyle Ay-Yıldızlıların Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı ilk maçlarda forma giyememesi bekleniyor.

A MİLLİ TAKIMIN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

25 Eylül 2026 (21:45): Türkiye – Fransa (Kocaeli Stadyumu)

28 Eylül 2026 (21:45): Türkiye – İtalya (Atatürk Spor Kompleksi)

2 Ekim 2026 (21:45): Belçika – Türkiye (Maurice Dufrasne Stadyumu)

5 Ekim 2026 (21:45): İtalya – Türkiye (Renato Dall'Ara Stadyumu)

12 Kasım 2026 (20:00): Türkiye – Belçika

15 Kasım 2026 (22:45): Fransa – Türkiye

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