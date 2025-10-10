A Milli Futbol Takımımız, yarın Dünya Kupası Elemeleri mücadelesinde Bulgaristan'a konuk olacak. Bu mücadele öncesinde Teknik Direktör Vincenzo Montella ve oyuncularımızdan Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler ve detaylar...

İŞTE UĞURCAN ÇAKIR'IN AÇIKLAMALARI

"KENDİMİ HAZIR HİSSEDİYORUM"

"Bulgaristan takımı yeni bir hoca değişikliğine gitti. Hocamız bize eski maçlarından taktiklerini gösterdi. Biz de ona çalışma fırsatı bulduk. Pazartesiden bu yana bu maça hazırlandık. En iyi şekilde hazırlandık ve ülkemizi gururlandıracak şekilde yarın buradan ayrılmak istiyoruz.

Bulgaristan'a takım olarak baktık, takım olarak inceledik. İyi bir takım ve yeni bir hocaları var. Bu onlara yeni bir enerji katacak. Hazırız ve yarın inşallah en iyi sonucu alırız.

Bileğimde son maçlarda ağrı vardı. Hocamız 2 gün izin verdi. Dinlenme fırsatı buldum. Takımımda maçlar yoğundu. Şu anda kendimi hazır hissediyorum. Hocam görev verirse, elimden geleni yapmak istiyorum.

Ben işimizin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Vicdanen işimi en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Hem takımımda hem milli takımda en iyi performansı vermeye çalışıyorum. Futbolda ve hayatta zorlu süreçler oluyor. Benim için de oldu. Ama ben çok çalışmaya devam ettim. Kendimi geliştirmek için elimden geleni yapmaya çalıştım. Onun dışında son haftalar benim için iyi gelişti. Zorlu süreçler herkesin başına geliyor ama ben çok çalışıyorum ve takımıma yardım etmeye çalışıyorum."

İŞTE VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"DERSİMİZE ÇALIŞTIK"

"Dikkatli bir şekilde dersimize çalıştık. Ne gerekiyorsa yaptık. Yeni bir hocaları olduğunu biliyoruz, geçmişine de baktık oyunu için. Çalışma fırsatımız oldu. Rakibin güçlü ve zayıf yanlarına bakıyoruz hep. İstediğimiz sonucu almak istiyoruz."

"ÇOK SICAK BİR ATMOSFERDE KARŞILAŞACAĞIZ"

"Şunun farkındayız, yeni bir hoca ve yeni bir heyecan getirecek. Son bir fırsat olarak görüyorlar. Çok sıcak bir atmosferde karşılaşacağız. Yetenekli oyunculardan kurulu bir takım ve zaman zaman çok kompakt oynayan bir takım. Gereken şekilde çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız."

"GELDİĞİMDEN BERİ BİRÇOK İLKE İMZA ATTIK"

"İstatistiklerin bizden yana olmadığını biz de gördük. Geldiğimden beri birçok ilke imza attık. Tarihi değiştirmek istiyoruz ve cumartesi günü de bir ilke imza atmak isteriz açıkçası."

"CAN UZUN'A OLAN İNANCIMIZ ÇOK BÜYÜK"

"Can Uzun, çok iyi bir futbolcu. Genç yeteneklerimizden biri. İkinci ligde oynarken benimle oynamaya başladı. Ona ne kadar inandığımızı herkes biliyor diye tahmin ediyorum. Ona karşı olan ümidimiz, potansiyeline inancımız çok büyük."

"İSPANYA MAÇI ÇOK ÖNEMLİ BİR DERS OLDU"

"İspanya maçı çok negatif bir maçtı hepimiz açısından. İlk dakikalardan bahsediyorum, iyi başladığımız bir maçtı. Sonrasında 2 gol yedikten sonra inancımızı kaybettik gibi oldu. Bu iyi değil, tekrarının olmasını hiç istemiyoruz. Bunun farkındalığı ile hareket ediyoruz. Bu maçı analiz ederken çok zorlandık. Çok can yakan sonuçlar. Bu sonuçları sevmiyorum. Çok önemli bir ders oldu. 2002'de de ağır bir mağlubiyet gelmişti, sonrasında muazzam bir turnuva geçirmişti takımımız. Avrupa Şampiyonası'ndan önce de oldu. Tarihimizde var bunlar. Bunlar bizi motive ediyor ve itiyor. Dersimizi aldık ve en iyisini yapmak için cumartesi günü sahada buluşacağız."