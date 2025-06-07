FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Takım, Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Bizim Çocuklar'ın hedefi galibiyetle eve dönerek moral depolamak. Peki ABD - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
ABD - Türkiye maçı, 7 Haziran Cumartesi günü saat 22.40'ta başlayacak. Karşılaşma TV 8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ABD - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
ABD: Turner, Freeman, Richards, Ream, Arfsten, Cardoso, Adams, Luna, Tillman, Wright, Agyemang.
Türkiye: Altay, Zeki, Merih, Çağlar, Eren, İsmail, Orkun, Barış, Arda, Kenan, Kerem.
PANAMALI HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
ABD - Türkiye hazırlık maçında Panama Futbol Federasyonundan hakem Fernando Moron düdük çalacak. Moron'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Andres Vargas ve Alejandro Camarena yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Dominik Cumhuriyeti'nden Randy Encarnacion olacak.
Türkiye, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında 11 Haziran Çarşamba TSİ 04.00'te Meksika ile karşı karşıya gelecek.
ABD - TÜRKİYE MAÇI TV8 CANLI İZLE
KADRODAN 4 İSİM ÇIKTI
A Milli Futbol Takımı'nda dört isim, sakatlıkları sebebiyle aday kadrodan çıkarılmıştı.
Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Mustafa Hekimoğlu ve son olarak antrenmanda sakatlık yaşayan Salih Özcan, aday kadrodan çıkarıldı. Ahmed Kutucu ise aday kadroya ABD yolculuğu öncesinde dahil edildi.