ABD-Türkiye hazırlık maçı yayın bilgisi: ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? MİLLİ MAÇ CANLI İZLE

A Milli Futbol Takım'ımız, FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu öncesinde hazırlıklıklara başladı. İlk hazırlık maçını Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden ABD ile yapacak olan Bizim Çocuklar, ikinci hazırlık maçında ise Meksika ile kozlarını paylaşacak. Panamalı Hakem Fernando Moron'un düdük çalacağı maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2025- 10:32 Güncelleme Tarihi: 07.06.2025- 10:32