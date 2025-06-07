Eylül ayında başlayacak FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Takım, özel maçta bugün Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD'ye konuk olacak. Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.40'ta başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak. Bizim Çocuklar, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında 11 Haziran Çarşamba TSİ 04.00'te Dünya Kupası'nın diğer ev sahibi Meksika ile karşılaşacak.

ADAY KADRODAN 4 İSİM ÇIKTI

A Milli Takım'da dört isim, sakatlıkları sebebiyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Mustafa Hekimoğlu ve son olarak antrenmanda sakatlanan Salih Özcan, aday kadrodan çıkarıldı. Ahmed Kutucu ise aday kadroya ABD yolculuğu öncesinde dahil edildi. Ay-yıldızlılar, ABD ile tarihinde 5. kez karşılaşacak. 1'i resmi ve 3'ü özel olmak üzere 4 maçta, ABD'nin üstünlüğü bulunuyor. 4 maçtan 1'ini Türkiye kazanırken, ABD 2 kez sahadan galip ayrıldı, 1 maç ise berabere bitti.

İKİ MAÇ KADERİMİZİ BELİRLEYECEK

A Milli Takımımız'ın 27 yaşındaki stoperi Merih Demiral, Dünya Kupası elemelerinde deplasmanda Gürcistan ve iç sahadaki İspanya maçlarının önemine değindi. Demiral, "İlk iki maç çok önemli. Deplasmanda Gürcistan ve evimizde İspanya. O iki maç kaderimizi belirleyecek. En iyi şekilde hazırlanacağımızı ve en iyi sonuçları alacağımıza inanıyorum. Dünya Kupası'na katılmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

ABD-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

ABD: Turner, Freeman, Richards, Ream, Arfsten, Cardoso, Adams, Luna, Tillman, Wright, Agyemang

Türkiye: Altay, Zeki, Merih, Çağlar, Eren, İsmail, Orkun, Barış, Arda, Kenan, Kerem