A Milli Futbol Takımı'nda geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan A Milli Futbol Takımı'nda bugün Hartford kentine yapılacak yolculuk öncesinde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2025- 20:23