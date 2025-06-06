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G.Saray kalesinde yeni dönem! G.Saray kalesinde yeni dönem! 18:49
Elif Bayram G.Saray'da! Elif Bayram G.Saray'da! 17:47
F.Bahçe 2 ismi resmen açıkladı! F.Bahçe 2 ismi resmen açıkladı! 16:32
F.Bahçe transferi resmen duyurdu! F.Bahçe transferi resmen duyurdu! 16:28
F.Bahçe'den Sertaç için açıklama! F.Bahçe'den Sertaç için açıklama! 16:15
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İşte F.Bahçe'nin eşleşme ihtimali en yüksek takımlar! İşte F.Bahçe'nin eşleşme ihtimali en yüksek takımlar! 11:02
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