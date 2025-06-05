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Osimhen'e astronomik teklif! Osimhen'e astronomik teklif! 18:58
G.Saray'ın Osimhen için teklifi belli oldu! G.Saray'ın Osimhen için teklifi belli oldu! 16:56
Ezeli rakiplerin yeni transfer savaşı başladı! Ezeli rakiplerin yeni transfer savaşı başladı! 16:29
F.Bahçe'de Cengiz şoku! F.Bahçe'de Cengiz şoku! 15:36
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Berke G.Saray'a transfer olacak mı? Berke G.Saray'a transfer olacak mı? 12:38
F.Bahçe'ye 3 golcü birden! F.Bahçe'ye 3 golcü birden! 11:55
G.Saray'a Derrick Köhn piyangosu! G.Saray'a Derrick Köhn piyangosu! 11:03
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