Türkiye U21 - Karadağ U21 hazırlık maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
U21 Milli Takımımız, Karadağ ile hazırlık maçında karşılaşıyor. Evinde oynadığı karşılaşmada Ümit Milliler, seyircisi önünde galibiyeti hedefliyor. Türkiye U21 - Karadağ U21 hazırlık maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
ÜMİT MİLLİ TAKIMIN İLK 11'İ
Türkiye U21: Deniz Ertaş, Ege Bilsel, Yiğit Efe Demir, Ali Şahin Yılmaz, Serkan Emrecan Terzi, Eyüp Aydın, Baran Ali Gezek, Burak İnce, Sami Satılmış, Poyraz Yıldırım, Semih Kılıçsoy
TÜRKİYE U21 - KARADAĞ U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye U21 - Karadağ U21 hazırlık maçı 5 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
ASpor CANLI YAYIN