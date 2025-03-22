Vincenzo Montella: Macaristan'a karşı...

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan'a konuk olacak.

Milliler ilk maçta rakibini RAMS Park'ta 3-1 mağlup etmişti.

A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve İsmail Yüksek UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'a karşı oynayacağımız rövanş karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

İSMAİL YÜKSEK: GÖREV VERİLİRSE...

Kariyerimde belki de ilk kez adale sakatlığı yaşadım farklı yerlerden. Üst üste 2 kez oldu. Şu an iyiyim. Allah beterinden korusun. Görev verilirse hazırım.

Hem milli takımda hem Fenerbahçe'de iyi oyuncularla oynamak motivasyonumu artırıyor. İsimlerden daha önemli olan takımın kazanması.

Takımımızda güzel bir aile ortamı var, Milli Takım'a gelmek hepimiz için hem büyük bir gurur hem de çok keyif verici bir şey. Buradan istediğimiz skorla çıkarak, A Ligi'ne yükselmek istiyoruz.

İŞTE VINCENZO MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

"NELERİ DÜZELTMEMİZ GEREKTİĞİNİ ÖĞRENDİK"

Görevimi hep hakkaniyetli şekilde yapmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz mart ayındaki hazırlık maçlarını saymazsak iyi performanslar sergiledik. Mart ayı da bize çok faydalı oldu. Neleri düzeltmemiz gerektiğini öğrendik.

"EN İYİ ŞEKİLDE SAHADA OLACAĞIZ"

Büyük futbolcular iyi günlerinde olduklarında onlara karşı oynamak zordur. Bizim belli bir stratejilerimiz var. En iyi şekilde onları oynayacağız. En iyi şekilde sahada olacağız. Bugüne kadar en iyi şekilde nasıl katkı sağlayabilirim diye düşünüyorum.

"TUZAĞA DÜŞMEK İSTEMİYORUZ"

Ufak bir avantajımız var. Çok tehlikeli bir rakiple karşılaşacağımızı da biliyoruz. Tuzağa düşmek istemiyoruz. İyi bir maç ortaya koymak istiyoruz.

"DÜNYA KUPASI HAYALİMİZ VAR"

Dünya Kupası hayalimiz var. Bu hayal için elimizden geleni yapacağız.