Haberler Milli Takım Haberleri Spor yazarları Türkiye - Macaristan maçını yorumladı!

Spor yazarları Türkiye - Macaristan maçını yorumladı! A Milli Takım'ımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya geldi. Bizim Çocuklar müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları da Türkiye - Macaristan mücadelesini flaş ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika spor haberleri Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2025- 08:32









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GÜRCAN BİLGİÇ – ÇÖZÜM ÜRETTİK Maçın geneline baktığımız zaman bir stratejiden ziyade, takımın bireysel becerileri üstüne kurulmuş bir planı olduğunu gördük. İyi oyuncularımız var. İyi takımlarda oynuyorlar. Doğru antrenmanlar yapıyorlar ve kaliteli teknik adamların elinde gelişiyorlar. Bunun yansımasını ofansif aksiyonlardaki çözüm üreten hareketlerde gördüğümüz gibi, top rakibe geçtiğindeki bocalama da karşımızda..

Böyle potansiyeli olan bir kadronun teknik adamı olmak da büyük lütuf. Montella bunun ekmeğini yiyor. Macaristan'ın hocası da İtalyan. Takımındaki her oyuncu, her durumda, ofansif veya defansif ne yapacağını, nasıl pozisyon alacağını biliyor. Baskıdan çabuk çıktıkları gibi, hızlı hücumlarda da doğru yerdeler.