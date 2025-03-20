A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Montella'nın açıklamaları şöyle:

"İlk stratejimiz kendi oyunumuzu empoze etmek rakibimize karşı. Uzun yıllardır birlikte oynuyorlar ve takım halinde ne yapmak istediklerini biliyorlar. Yüksek seviyede oynamaya alışkın bir takımlar. Biz de bu maçta hak ettiğimizi göstermek istiyoruz. O seviyelere geldiğimizi göstermek istiyoruz."

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"Nedenlerden birisi iki tane sol ayaklı stoperle oynamak olmaz. Yusuf da ilk kez bizimle. Çok büyük bir geleceği olduğuna inanıyorum. Genç ve yetenekli bir futbolcu. Bizimle ilk kez bir arada ama hiç U21'de de oynamadı. Futbolda adım adım gitmek lazım. Adım adım ilerlemeyi, süreci birlikte yürütmemiz gerekiyor."

"Futbol oynamayı alışık olan oyuncuları düşünmemiz gerekiyor. Sadece 3 büyüklerde değil, garanti veren futbolculardan yana da olmamız gerekiyor. Herkese şans gelecek şekilde planlama yapıyoruz. Bu kadroda herkese güveniyoruz. Şu anda bu maçta da böyle bir kurgu var."