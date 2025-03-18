Ay-yıldızlılarda Macaristan hazırlıkları sürüyor!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselebilmek için Macaristan ile 20 ve 23 Mart'ta oynayacağı play-off maçlarının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar...

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu'nda 20 Mart Perşembe günü Macaristan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sağanak yağış altında gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan ay-yıldızlılar, son bölümde ise Macaristan karşılaşmasının taktiği üzerinde durdu.

Öte yandan seyahat programları nedeniyle dünkü çalışmaya katılamayan Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ile ağrıları sebebiyle katılamayan Mert Günok, bugünkü antrenmanda yer aldı. Hamstring bölgesindeki ağrısı devam eden Merih Demiral tedavisinin devam etmesi, Emre Mor da ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı.

Sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almayan milli futbolcu Zeki Çelik, hafta boyunca tedavisini milli takım sağlık heyetinin gözetiminde sürdürmek için konakladığı TFF'nin Riva'daki tesislerinde A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını da izledi.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU ANTRENMANI TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ve Ceyhun Kazancı ile Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç da tribünden takip etti.