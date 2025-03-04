Ay-Yıldızlılar, bu müsabakaların ikincisinde 10 Haziran Salı günü TSİ 03.30'da 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika ile karşılaşacak. Millilerin, ABD'de oynayacağı ilk karşılaşmaya ilişkin bilgiler ilerleyen günlerde açıklanacak.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, iki ülke arasında A Milli düzeydeki ilk maç olacak. Kuzey Carolina Üniversitesi'nin Amerikan futbolu takımının maçlarını oynadığı 50.500 koltuk kapasiteli Kenan Stadyumu da bu müsabaka ile ilk kez bir milli maçta futbolseverleri ağırlayacak.