Milliler turnuvayı galibiyetle kapattı!
Milli yüzücülerden Salon Dünya Kupasında 3 altın 2 bronz!
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16 Şubat 2025 Döviz Kuru
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