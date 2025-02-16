Türkiye U17 Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen dörtlü turnuvanın son maçında Hırvatistan U17 Milli Takımı'nı 1-0 mağlup etti.
Porec'teki Zelena Laguna Sport Center'da oynanan mücadelede Milli Takımımızın golü, 5. dakikada Hasan Ege Akdoğan'dan geldi.
Bu sonuç ile birlikte turnuvayı iki beraberlik ve bir galibiyetle tamamladık.
U17 Millî Takımımız, Hırvatistan'da düzenlenen dörtlü turnuvanın son maçında Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Porec şehrinde Zelena Laguna Sport Center'da oynanan mücadelede Millî Takımımızın golünü 5. dakikada Hasan Ege Akdoğan attı. Ay-yıldızlılar, turnuvayı iki beraberlik ve… pic.twitter.com/BLT5rY4HjQ— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) February 16, 2025