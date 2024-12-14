A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu!

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki rakipleri yapılan kura çekiminin ardından belli oldu. İşte Bizim Çocukların maç takvimi...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 14.12.2024- 11:44