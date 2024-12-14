A Milliler, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçına 4 Eylül 2025'te Gürcistan deplasmanında çıkacak. Milliler, grup aşamasındaki son maçında ise 18 Kasım 2025'te Hollanda - İspanya eşleşmesinin galibine konuk olacak.
A Milli Futbol Takımı'nın E Grubu'ndaki fikstürü şöyle:
4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye
7 Eylül 2025: Türkiye-Hollanda / İspanya eşleşmesinin galibi
11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye
14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan
15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan
18 Kasım 2025: Hollanda / İspanya eşleşmesinin galibi - Türkiye