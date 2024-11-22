A Milli Futbol Takımımız, Uluslar A Ligi'ne yükselebilmek için oynayacağı play-off maçında Macaristan ile eşleşti. Çekilen kura sonucunda rakibiyle A Ligi'ne yükselmek için mücadele edeceği tarih de belli olan Bizim Çocuklar, ilk maçta içerde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak. Play-off maçının tarihi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, play-off karşılaşmalarıyla devam edecek. Uluslar B Ligi'ni ikinci sırada bitiren ay-yıldızlıların rakibi Macaristan oldu. Çekilen kura sonucunda, ilk iç sahada, rövanşı ise deplasmanda oynanacak maçlar için araştırmalar başladı. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? Milli takım play-off maçı hangi tarihte oynanacak?

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Macaristan maçı 20 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak. İlki iç sahada oynanacak maçın rövanşında ise Bizim Çocuklar, Macaristan'a konuk olacak. Rövanş maçı, 23 Mart 2025 Pazar günü yapılacak.

Ayyıldızlıların hedefi; son maçta kaçırdığı A Ligi'ne play-off sonrasında gitmek. Otoriteler; Türkiye'nin B Ligi play-off'undaki en güçlü takım olduğunu öne sürüyor. Öte yandan UEFA Uluslar Ligi A-B Ligleri play-off eşleşmeleri şöyle oldu:

⚽Türkiye - Macaristan

⚽Ukrayna - Belçika

⚽Avusturya - Sırbistan

⚽Yunanistan -İskoçya

UEFA Uluslar Ligi C-D Ligleri play-off eşleşmeleri

⚽Cebelitarık - Letonya

⚽Malta - Lüksemburg

UEFA Uluslar Ligi B-C Ligleri play-off eşleşmeleri

⚽Kosova - İzlanda

⚽Bulgaristan - İrlanda

⚽Ermenistan - Gürcistan

⚽Slovakya - Slovenya

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