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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, play-off karşılaşmalarıyla devam edecek. Uluslar B Ligi'ni ikinci sırada bitiren ay-yıldızlıların rakibi Macaristan oldu. Çekilen kura sonucunda, ilk iç sahada, rövanşı ise deplasmanda oynanacak maçlar için araştırmalar başladı. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? Milli takım play-off maçı hangi tarihte oynanacak?
TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye - Macaristan maçı 20 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak. İlki iç sahada oynanacak maçın rövanşında ise Bizim Çocuklar, Macaristan'a konuk olacak. Rövanş maçı, 23 Mart 2025 Pazar günü yapılacak.
Ayyıldızlıların hedefi; son maçta kaçırdığı A Ligi'ne play-off sonrasında gitmek. Otoriteler; Türkiye'nin B Ligi play-off'undaki en güçlü takım olduğunu öne sürüyor. Öte yandan UEFA Uluslar Ligi A-B Ligleri play-off eşleşmeleri şöyle oldu:
⚽Türkiye - Macaristan
⚽Ukrayna - Belçika
⚽Avusturya - Sırbistan
⚽Yunanistan -İskoçya
UEFA Uluslar Ligi C-D Ligleri play-off eşleşmeleri
⚽Cebelitarık - Letonya
⚽Malta - Lüksemburg
UEFA Uluslar Ligi B-C Ligleri play-off eşleşmeleri
⚽Kosova - İzlanda
⚽Bulgaristan - İrlanda
⚽Ermenistan - Gürcistan
⚽Slovakya - Slovenya
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