Orta sahada top tutamıyoruz, ön bölgede şut atamıyoruz ve grupta oynadığı beş maçta sadece bir gol atmış olan Karadağ'dan bir maçta üç gol yiyoruz… Beraberlik yetiyor bize ve karşımızda Karadağ gibi dünya sonu bir takım var… Ne diye, teknik kapasitesi yüksek ama mücadele güçleri zayıf oyunculardan kurarsın on biri!? Şaka mısın!? İnanamıyorum, gerçekten inanamıyorum… Barış Alper Yılmaz'ı bu güne kadar oynamaması gereken tüm maçlarda ilk on bir oynatan Montella, şu maçta, tam Barış gibi mücadele gücü yüksek bir forvete ihtiyacımız varken son beş dakikaya kadar kulübede oturttu… Pes!