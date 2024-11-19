UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ile Türkiye kozlarını paylaşacak. Maç öncesi teknik direktörümüz Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok zorlu bir maç olduğunu, çok zorlu bir rakip olduğunu biliyoruz, puanlara bakmadan söylüyorum bunu. Son dakikaya kadar mücadele ediyorlar. Saha zeminini biliyorsunuz ama bunlar bizim için önemli değil. Geçmişte de bunların bizi çok etkilemediğini gördük. Kendi futbolumuzu ortaya koymak için elimizden geleni yapacağız. Son maça göre kale önünde daha net olmamız gerekiyor."

"Bu aile ortamını görünce gururlanıyorum. Son maçta da bunu gösterdik. Bu dostluğu sürdürmek bizim elimizde. Buraya herkes mutlu ve istekli geliyor. Bu bir hoca olarak beni gururlandırıyor. Bu çok önemli. Bunu devam ettirmek ve hedefimize birlikte yürümek istiyoruz."