A Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Niksic Şehir Stadı'ndaki mücadelede sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı forma giymeyecek. Öte yandan sakatlıkları bulunan Çağlar, Ferdi, Ahmed Kutucu, Deniz Gül ve Eren Dinkci de kadroda yer almazken Bizim Çocuklar'ın Karadağ ile berabere kalması durumunda Galler en az 3 farklı kazanamazsa ekibimiz grubunu lider tamamlayacak. Peki Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Karadağ ile Türkiye UEFA Uluslar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Milliler, grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 11 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Karadağ ise oynadığı 5 müsabakayı da kaybetti ve son sırada yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, Karadağ'ı mağlup etmesi durumunda diğer maçın sonucuna bakılmaksızın Uluslar A Ligi'ne yükselecek.

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karadağ - Türkiye maçı 19 Kasım Salı günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ve TV 8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Karadağ: Nikic, Radunovic, Vujacic, Sipcic, Marusic, Jankovic, Javovic, Bakic, Radulovic, Camaj, Krstovic.

Türkiye: Mert Günok, Zeki, Samet, Merih, Mert Müldür, İsmail, Orkun, Yunus, Arda, Kenan, Kerem.

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HEDEF A LİGİ

Milliler, grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 11 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Karadağ ise oynadığı 5 müsabakayı da kaybetti ve son sırada yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, Karadağ'ı mağlup etmesi durumunda diğer maçın sonucuna bakılmaksızın Uluslar A Ligi'ne yükselecek. Milliler, mağlup olması veya berabere kalması durumunda ise ikinci sıradaki Galler'in, İzlanda ile oynayacağı maç sonucuna göre gruptaki sıralaması belli olacak. Galler ile puanların eşit olması durumunda genel averaja bakılacak. Ay-yıldızlılar gruptan çıkarsa ilk kez A Ligi'nde yer alacak.

KARADAĞ İLE 6. RANDEVU

Karadağ ile Türkiye, 3'ü resmi, 2'si de özel olmak 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler, 3 kez sahadan galip ayrılırken, 2 maç da berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar 8 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. İki ülke son olarak 11 Ekim'de Samsun'da karşılaştı ve Türkiye sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Milliler, 351'i resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 636 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 248 galibiyet elde ederken, 238 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 869 gol kaydederken, kalesinde ise 908 gole engel olamadı.

MONTELLA'NIN 19. SINAVI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, millilerle bugüne kadar 13'ü resmi, 5'i özel olmak üzere 18 müsabaka oynadı. Montella idaresindeki ay-yıldızlılar, bu mücadelelerde 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

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ABDÜLKERİM CEZALI

A Millilerde, Galler müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Karadağ karşısında olmayacak. Sarı kart cezasından dolayı Galler mücadelesinde oynamayan Kenan Yıldız ise Montella'nın görev vermesi halinde Karadağ maçında oynayabilecek.

Millilerde Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Ahmed Kutucu, Deniz Gül ve Eren Dinkci sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarılırken, bu futbolcuların yerine Yasin Özcan, Bertuğ Yıldırım, Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağ alındı.

KAPTAN YOK

Galler maçında sakatlanarak oyundan alınan kaptan Hakan Çalhanoğlu, Karadağ maçında oynayamayacağını açıkladı. Basın toplantısında konuşan yıldız futbolcu, "İnter Başkanı Marotta'ya anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. Galler maçından sonra beni ve hocamızı direkt olarak aradılar. Burada kalmayı tercih ettim ama bugün maalesef maçta olamayacağım. Eski sakatlığım geri geldi, çok ciddi bir durum yok. Yırtığım yok. İnşallah Verona maçında sahada olacağım" ifadelerini kullandı.

İSVİÇRELİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

A Milli Futbol Takımı'nın, Karadağ ile oynanacağı karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schnyder yönetecek. Schnyder'in yardımcılıklarını Marco Zürcher ile Benjamin Zürcher yapacak. Maçın 4. hakemi ise Sven Wolfensberger olacak. Müsabakada VAR'da Lukas Fahndrich, AVAR'da da Mirel Turkes görev yapacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma), Gökhan Sazdağı (Kayserispor)

Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Cihan Çanak (Trabzonspor)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Bertuğ Yıldırım (Getafe).