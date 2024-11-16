UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Türkiye, evinde Galler ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası kaptanımız Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok maç trafiği olduğu için dinlenme sürecim az oluyor. Sakatlığımdan 2 hafta sonra döndüm. Yine aynı yerim ağrıdı, batmaya başladı. Risk almak istemedim, yarın bakacağız MR'da. Tam hazır değilim."

"Futbolda böyle şeyler oluyor ama iyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda iyi oynadık, onları çok sıkıştırdık ama olmadı. Yolumuza bakmamız gerekiyor."

"Kerem'i çok iyi anlayabiliyorum. Penaltılar kaçabilir, bizi onu motive etmeye çalıştık. Şimdi toplantıda da söyledim, arkasında dağ gibi ailesi var. Penaltılar her zaman yüzde 50-50'dir. Hiç sorun yok, önümüze bakacağız."