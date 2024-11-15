Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi Grup 4'te Galler ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde ay-yıldızlılarda Vincenzo Montella ile Yunus Akgün açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE YUNUS AKGÜN'ÜN SÖZLERİ...

"KEREM'İN TRANSFERİ SONRASI GELEN FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRDİM"

"İki kamp önce gelememiştim, hocamla bunu konuştuk. O süreçte daha çok süre alan oyuncuları tercih etmişti hocamız, ben süre almıyordum. Böyle olunca ben de daha çok hırslandım. Kerem kardeşimin transferi sonrası gelen fırsatı iyi değerlendirdim ve benim için önemli bir süreç başladı. Cumartesi günü önemli bir maçımız var, gruptan çıkmak istiyoruz."

"DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYI ÇOK İSTİYORUZ"

"Dünya Kupası her futbolcunun hayalidir. Oraya katıldıktan sonra neler yapabileceğimizi biliyoruz. Oynadığımız futboldan, verdiğimiz mücadeleden çok keyif alıyoruz. Herkes çok istekli. Dünya Kupası'na katılmak için elimizden geleni yapacağız, çok istiyoruz."

"BU KADAR ETKİLİ OYNAMAYI BEN DE BEKLEMİYORDUM"

"Kerem gittikten sonra Okan hocamız beni sol kanatta kullanmak istediğini söyledi. Açıkçası ben de bu kadar etkili oynayacağımı beklemiyordum, alışkın değildim. Bana nerede görev verilirse verilsin elimden geleni yapmaya çalışıyorum."

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ...

"HEDEFİMİZ A LİGİ'NE ÇIKMAK"

"Önemli bir maç olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii ki de hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. Biz kendi futbolumuza odaklanacağız ve elimizden geleni yapacağız."