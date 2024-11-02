Montella A Milli Takım'dan ayrılacak mı? İddialara yanıt geldi!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, geçtiğimiz gün verdiği röportajda Roma sorusuna "Bir teklif gelirse zor durumda kalırım" cevabını vermişti.

TFF Başkan Vekili ve Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, Vincenzo Montella'nın geleceğine dair Sabah'a konuştu.

Montella'nın Roma sorusuna verdiği cevabın gayet doğan olduğunu belirten Ceyhun Kazancı, "Hocamız Roma'nın efsanelerinden" dedi.

Ceyhun Kazancı, Vincenzo Montella ile 2026 Dünya Kupası sonuna kadar sözleşmelerinin olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Bizim 2026 Dünya Kupası sonuna kadar sözleşmemiz var. Kendisi burada çok mutlu ve yüzde 100 konsantre. Başarılı hocaların adının bazı büyük kulüplerle anılmasından daha doğal bir şey olamaz. En az 2026 Dünya Kupası sonuna kadar bizimle olacaktır.