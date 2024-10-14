UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ile Türkiye karşı karşıya geldi. A Milli Takım'ımız mücadelenin 53 ve 66. dakikalarında VAR'dan gelen uyarılar sonrası 2 penaltı kazandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı'mız UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grubu'nda İzlanda'ya konuk oldu.

Bizim Çocuklar'ın maçı 1-0 geride götürdüğü anlarda, maçın 50. dakikasında Arda Güler'in şutu ceza sahası içinde rakipten döndü.

Maçın hakemi VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve elle oynamayı tespit ederek beyaz noktayı gösterdi.

İşte o müdahale...

PENALTI GOLÜ GEÇERSİZ SAYILDI

Topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu penaltıyı gole çevirmeyi başardı ancak, vuruş esnasında ayağı kayan Hakan'ın topa çift ayakla müdahele ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi.

İşte o şanssız an...

2. KEZ PENALTI KARARI ÇIKTI!

Bu kez mücadelenin 66. dakikasında Merih'in kafa vuruşunda top rakibin eline çaprtı. VAR'dan gelen uyarı sonrası 2. kez penaltı kararı çıktı.

Yine topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, daha kontrollü bir vuruşla bu defa topu ağlara gönderdi.

İŞTE O POZİSYON

Hakan Çalhanoğlu, İzlanda kalecisini ters köşeye gönderiyor! #EXXENSPOR pic.twitter.com/JzihH04WZu

— EXXENSPOR (@exxensport) October 14, 2024