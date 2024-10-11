A Milli Takımımız, Vincenzo Montella yönetiminde Karadağ ile karşılaşacak. UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Bizim Çocuklar, gruptaki liderliğini sürdürmek için sahaya çıkacak. Mücadelenin öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella, basına konuştu ve soruları yanıtladı. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Takımımız, Vincenzo Montella yönetiminde Karadağ ile karşılaşacak. UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Bizim Çocuklar, gruptaki liderliğini sürdürmek için sahaya çıkacak. Mücadelenin öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella, basına konuştu ve soruları yanıtladı. İşte o ifadeler...

"BELİRSİZ BİR GRUP VAR"

"Karadağ ilk iki maçı kaybetse de kaybetmeyi hak etmedi. Belirsiz bir grup var. En iyi şekilde kendimizi sahaya yansıtacağız. En iyi şekilde hazırlandık."

"SEÇİM YAPMAKTA ÖZGÜR OLDUĞUMDA..."

"Elimde herkes sağlıklı olduğunda ve seçim yapmakta özgür olduğumda gerçekten keyif alıyorum. Bugün Ferdi oynuyor ama Eren de birçok futbolcu da burada oynamayı hak ediyor. Herkesin böyle devam etmesini diliyorum."