ARDA MAÇ SAATİNDE Arda Güler'in durumuyla ilgili konuşan Montella, "Maç sonu bir darbe aldı. Rahat yürüyemiyordu. Darbeye bağlı bir problem yaşıyor ama antrenman yapmasa dahi değerlendirme süremiz var. Duruma göre değerlendireceğiz" dedi.