A Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz kırmızı kartla oyun dışında kaldı!

Son dakika spor haberi: UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı'mız, Galler ile karşı karşıya geldi. 32. dakikada ilk sarı kartını gören Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın 62. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2024- 23:16 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024- 23:18