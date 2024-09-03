Alanyaspor'da Yusuf Özdemir A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosuna çağrıldı
Son dakika spor haberi: Alanyaspor'da forma giyen sol bek Yusuf Özdemir, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosuna dahil edildi.
Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2024- 16:21
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor forması giyen 23 yaşındaki sol bek Yusuf Özdemir, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi.
İlk kez A Milli Futbol Takımı'na davet edilen Özdemir, bugün öğle saatlerinde ay-yıldızlıların Riva'da devam eden kampına katıldı.
DİĞER HABERLER