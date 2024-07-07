Son dakika spor haberi: A Milli Takımımız, EURO 2024'te çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1'lik skorla mağlup olup turnuvaya veda etti. Bu maçın ardından göz yaşlarına yıldız oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

A Milli Takımız'mız, EURO 2024'te çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1'lik skorla mağlup olup turnuvaya veda etti. Bu maçın ardından milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyada duygusal bir paylaşımda bulundu.

İŞTE HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN SÖZLERİ:

Hayallerimiz sınırsızdı ama ne kadar çabalamış olsak da maalesef dün bu hayallerimiz son buldu.

Çok özlediğimiz duyguları tekrar hissetmek, hissettirmek için de çıkmıştık bu yola. Aynı hedefi gerçekleştirmek için bir araya geldiğimizde ne kadar güzel olduğumuzu hatırlamak da çok önemliydi.

Ülke olarak bunu başardığımızı düşünüyorum. Bu turnuva ileride bizim için bir dönüm noktası olarak hatırlanabilir. Şimdi tek yapmamız gereken hep beraber çalışmaya devam etmek ve Türk futbolunun hak ettiği yerlerde devamlı var olmasını sağlamak.

Bu turnuvada emeği geçen hocalarımıza, tüm ekibe, takım arkadaşlarıma, Almanya'da ve evlerinde bizi müthiş destekleyen taraftarımıza çok teşekkürler. Biz birlikte çok güzeliz. Ne mutlu Türküm diyene 🇹🇷💗