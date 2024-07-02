Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

A Milli Erkek Basketbol Takımımız,Fransa ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Peki, Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa - Türkiye maçı heyecanla bekleniyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, Fransa ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Türkiye maçı 3 Haziran Çarşamba günü saat 22:10'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.