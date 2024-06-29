Samet'ten eleştirilere flaş cevap!
Milliler, Avusturya maçının hazırlıklarına başladı!
💥Sayısal Loto sonuçları 29 Haziran Cumartesi
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
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