Spor yazarları Türkiye - Portekiz maçını yorumladı! "Kadromuz iyi ama..."

"Arda'yı neden ilk 11'de oynatmazsın. Anlamak mümkün değil. Arda belki çok koşuyor gözükmüyor. Ama topu inanılmaz güzel koşturuyor. Arda Portekiz Milli Takımı'nda olsaydı dün gece banko ilk 11'de çıkardı. Ama ben tahmin ediyorum ki bakınız tahmin ediyorum diyorum. Bizim teknik direktör kadro tercihlerinde etkili değil. Çünkü orada Hamit Altıntop var. Büyük ihtimalle bu işe burnunu sokuyor. Mağlup olursun kimse bir şey diyemez ama bu tarz oyunla değil. Adamlar 3-0'dan sonra frene bastılar. Biraz tempo yapsalar 5-6 olacak. Ayrıca Portekiz takımının en iyi oyuncusu belinden sakatlanarak çıktı. Kimdi o, Samet... Dua edelim Gürcistan maçında o son dakika golünü attık. Belki o golle bir üst tura çıkacağız. Hakem maçı yakından idare etti ve doğru kararlar verdi."