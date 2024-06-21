A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan karşısında elde ettiği nefes kesici galibiyetin ardından bu kez de Portekiz'le karşı karşıya gelecek. Bizim Çocuklar, ikinci maçından da galip ayrılarak üst tura çıkmayı garantilemek istiyor. Alman hakem Felix Zwayer'in düdüğüyle başlayacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Türkiye - Portekiz maçı saat kaçta? Milli takım maçı ne zaman? Hangi kanalda?

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EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Tarihimizde ilk kez bir açılış maçında galip gelen Bizim Çocuklar, Portekiz maçı öncesi moral depoladı. Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda ve Kerem'in golleriyle 3-1 yenen ay-yıldızlılar, tüm ülkeyi sevince boğdu. İlk maçların sonunda liderliğe yerleşirken Portekiz maçı ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Portekiz maçı 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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