Arda Güler konusunda "Arda'nın tamamıyla isteklerimizi algılaması gerekiyor. Arzumuz var, onunla da başlayabiliriz"

"Ama hamle olarak da onu düşünüyoruz, şu anda karar aşamasındayız" açıklamasını yapan Montella'nın genç yıldızı ilk 11'de sahaya sürmeye karar verdiği öğrenildi.