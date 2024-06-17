Vincenzo Montella kararını verdi! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu Gürcistan karşısında oynayacak mı?
EURO 2024'te heyecan başladı. A Milli Futbol Takımı'mızın da bulunduğu zorlu turnuvada birbirinden çekişmeli maçlar devam ediyor. Milliler ilk mücadelesine 18 Haziran Salı günü Gürcistan karşısında çıkacak. Milli Takım hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Vincenzo Montella'nın sahaya süreceği ilk 11 merak konusu. İtalyan çalıştırıcı, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 17.06.2024- 11:00