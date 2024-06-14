A Milli Takım’da Gürcistan maçı hazırlıkları sürüyor

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) ilk maçını Gürcistan ile yapacak. Ay-yıldızlılar bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. İşte detaylar...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2024- 20:53 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024- 20:56