A Milli Futbol Takımımız'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Burada olduğumuz için çok mutluyuz" diyen İtalyan çalıştırıcı, "İlk görevimiz tüm milletimizi gururlandırmak." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte İtalyan çalıştırıcının o sözleri:

Burada olduğumuz için mutluyuz. İlk görevimiz tüm milletimizi gururlandırmak. Bunu nasıl yapmalıyız, sahada alacağımız sonuçlar çok önemli. Çok yakın bir geçmişte burada (Almanya) olma fırsatı bulmuştuk ve onların sevgisine tanıklık ettik. O yüzden burada olduğumuz için çok mutluyuz.

Geniş kadroyla başladığımız günden itibaren sakatlıklarımız oldu. Sonrasında tesadüfi sakatlıklar da yaşadık. Enes Ünal, Ozan Kabak gibi. Bunlar bizi çok üzdü. Ufak tefek sakatlıklar var ama buna endişeyle bakmıyorum. Çünkü çok iyi temelimiz var.

Dürüst olmak gerekirse, bu maçları seçerken çok yakın gelecekte karşılaşabileceğimiz rakipler gibi, onların seviyesinde olmasını istedik. Bu maçlarla birlikte deneyim açığını kapatmak çok önemliydi. Şu ana kadar her şeyin iyi gittiğini düşünüyorum. Canımızı sıkan şey yaşadığımız tesadüfi sakatlıklar.