2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son hazırlık maçında Polonya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Mücadele sonrası Ay-yıldızlılarda Kenan Yıldız açıklamalarda bulundu ve "Kolay bir maç değildi. Biz bir takımız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son test maçında Polonya'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız'da Kenan Yıldız, mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte 19 yaşındaki yıldızın o sözleri:

Kolay bir maç değildi. Rakibimiz de fena bir rakip değildi. Kazanmak istiyorduk ama biliyorsunuz futbolda kaybetmek de var.

Biz bir takımız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.