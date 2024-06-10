A Milli Takım'da Kenan Yıldız: Kolay bir maç değildi!
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son hazırlık maçında Polonya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Mücadele sonrası Ay-yıldızlılarda Kenan Yıldız açıklamalarda bulundu ve "Kolay bir maç değildi. Biz bir takımız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 11.06.2024- 00:29
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son test maçında Polonya'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız'da Kenan Yıldız, mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte 19 yaşındaki yıldızın o sözleri:
Kolay bir maç değildi. Rakibimiz de fena bir rakip değildi. Kazanmak istiyorduk ama biliyorsunuz futbolda kaybetmek de var.
Biz bir takımız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.