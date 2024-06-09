A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Milli takımda teknik direktör Vincenzo Montella ve Samet Akaydın basın toplantısı düzenledi. İşte o açıklamalar...

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Milli takımda teknik direktör Vincenzo Montella ve Samet Akaydın basın toplantısı düzenledi.

İşte Montella'nın açıklamaları:

"FUTBOLCULARIMIZIN HEPSİ OYNAYACAK KAPASİTEDE"

"Futbolcularımızın hepsi oynayacak kapasitede. Sadece 11 futbolcuyla bütün maçları oynayacağınız bir futbol kalmadı. Planlarınızı yaparken 16 futbolcu üzerinden yapmanız gerekiyor."

"ARDA GÜLER İKİ POZİSYONDA DA OYNAYABİLİR"

"Arda Güler iki pozisyonda oynayabilen bir oyuncumuz. Bizim oyun sistemimize göre de sağ kanat pozisyonunda çok rahat oynayabilir."