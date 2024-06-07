14 Haziran'da başlayaca EURO 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi A Milli Futbol Takımı'mızda çalışmalar sürüyor. Ay-yıldızlı ekibimiz grupta Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile yer alıyor. Milli Takım'ımızın zorlu turnuva öncesi aday kadrosu açıklandı.
Abdülkadir Ömür, Can Uzun, Doğan Alemdar, Oğuz Aydın, Berat Özdemir ve Bertuğ Yıldırım EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.
🏆 A Millî Takımımızın, #EURO2024 aday kadrosu belli oldu.#BizimÇocuklar🇹🇷 pic.twitter.com/QwDwraypj9— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 7, 2024